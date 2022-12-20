Что грозит украинцам, игнорирующим повестки в военкомат: ответ юриста

Повестка должна быть вручена должным образом

В Украине продлены сроки военного положения и всеобщей мобилизации, во время которых военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получать повестки от военкомата. Для тех же, кто игнорирует врученную повестку, предусмотрены наказания.

Как объяснил юрист Дмитрий Дончак, в Украине вызов в ТЦК и СП (военкомат) возможен только в результате вручения повестки. При этом она должна быть вручена должным образом (лично в руки под личную подпись), а все остальные способы вручения повесток не считаются надлежащим извещением.

По его словам, в перечень таких входят:

отправка SMS-сообщений;

отправка фото повестки в Viber;

вбрасывание повестки в почтовый ящик;

вручение повестки родственникам или сожителям.

Дончак заверил, что за игнорирование таких повесток для гражданина не наступят никакие правовые последствия.

"За такое игнорирование нет ни уголовной, ни административной ответственности", — рассказал юрист.

Что грозит за неявку по повестке

за неявку по требованию повестки об уточнении учетных данных предусмотрен штраф в размере от 3400 до 5100 грн;

за игнорирование повестки на отправку уже может грозить уголовная ответственность (это квалифицируется как уклонение от мобилизации);

Также Дончак отметил, что во время действия военного положения военнообязанные лица должны находиться в пределах своего района и выезжать за пределы только с разрешения военкома.

"Если вы находитесь не по месту прописки, в другой области — то либо нарушаете законодательство, либо получили разрешение военкома, либо стали на временный учет по новому месту жительства", — добавил Дончак.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно знать о повестках в Украине — их виды, а также кто, где и как может вручать.

Также мы сообщали о том, кто не будет призван в армию во время военного положения.