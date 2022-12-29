Виклик у військкомат по СМС: юрист розповів, чи це можливо

Юрист назвав неналежні способи виклику чоловіків у військкомат

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні чоловіки призовного віку продовжують отримувати повістки. "Телеграф" розібрався, чи можуть чоловіків викликати у військкомат через телефон, поштою чи через родичів.

Колишні військкомати (ТЦК) займаються оновленням інформації про військовозобов’язаних та займаються доукомплектуванням підрозділів ЗСУ, які потребують спеціалістів. Юрист Дмитро Дончак пояснив, що виклик до ТЦК у довільній формі, а не повісткою, не несе юридичної сили для військовозобов’язаних, повідомляє видання "НВ".

"Виклик у військкомат (ТЦК) можливий лише за повісткою. При цьому повістка має бути вручена належним чином, тобто особисто в руки під особистий підпис", ― зазначив юрист.

Дмитро Дончак також перерахував способи вручення повісток, які є неналежними:

шляхом SMS-повідомлення;

відправка фото повістки у вайбер;

вкидання повістки до поштової скриньки;

передача повістки через родичів чи співмешканців військовозобов’язаних.

За його словами, такі повідомлення можна ігнорувати без побоювання за будь-які наслідки.

"За таке ігнорування немає ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності. Таким чином, якщо ви після проходження ВЛК не підписували жодних повісток, то у вас немає підстав для хвилювання", — наголосив юрист.

Крім того, Дончак додав, що працівники військкомату не можуть оголосити у розшук військовозобов’язаного, навіть у разі, якщо йому вручили мобілізаційне розпорядження ― повістка на відправлення до військової частини. У них немає повноважень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть чоловікам в Україні вручати повістки співробітники поліції.