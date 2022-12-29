Вызов в военкомат по СМС: юрист рассказал, возможно ли это
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Юрист назвал ненадлежащие способы вызова мужчин в военкомат
В условиях военного положения и общей мобилизации в Украине мужчины призывного возраста продолжают получать повестки. "Телеграф" разобрался, могут ли мужчин вызывать в военкомат по телефону, по почте или же через родственников.
Бывшие военкоматы (ТЦК) занимаются обновлением информации о военнообязанных и занимаются доукомплектованием подразделений ВСУ, нуждающихся в специалистах. Юрист Дмитрий Дончак объяснил, что вызов в ТЦК в произвольной форме, а не повесткой, не несет юридической силы для военнообязанных, передает издание "НВ".
"Вызов в военкомат (ТЦК) возможен только по повестке. При этом повестка должна быть вручена должным образом, то есть лично в руки под личную подпись", ― отметил юрист.
Дмитрий Дончак также перечислил способы вручения повесток, которые являются ненадлежащими:
- путем SMS-сообщения;
- отправка фото повестки в вайбер;
- вбрасывание повестки в почтовый ящик;
- передача повестки через родственников или сожителей военнообязанных.
По его словам, такие уведомления можно игнорировать без опасения за какие-либо последствия.
"За такое игнорирование нет ни уголовной, ни административной ответственности. Таким образом, если вы после прохождения ВВК не подписывали никаких повесток, то у вас нет оснований для волнения", ― подчеркнул юрист.
Кроме того, Дончак добавил, что работники военкомата не могут объявить в розыск военнообязанного, даже в том случае, если ему вручили мобилизационное распоряжение ― повестка на отправку в воинскую часть. У них на это нет полномочий.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли мужчинам в Украине вручать повестки сотрудники полиции.