Мобилизация продолжается: в ВСУ объяснили, кто может получить повестку в 2023 году

Вручением повесток и далее будут заниматься в общественных местах

В связи с продлением военного положения и общей мобилизации, в 2023 году военнообязанным мужчинам также будут вручать повестки. В ВСУ объяснили, с какой целью это будут делать.

В следующем году мужчины будут получать повестки, чтобы ТЦК и СП могли иметь актуальную информацию по учету. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает издание "НВ".

По его словам, вручением повесток и далее будут заниматься в общественных местах и делать это будут до тех пор, пока мужчины не начнут сами регулярно приходить в ТЦК и уточнять необходимые для данные.

Горбач подчеркнул, что из всех мужчин, которым вручают повестки, призывают только 5%. Основной задачей повесток заключается в обновлении информации о специальности, работе и праве на отсрочку военнообязанных.

"Это не значит, что всем этим людям вручают повестки, чтобы призвать их в ВСУ. В 95% это делают, чтобы гражданин явился в территориальный центр и там уточнили его военно-учетные данные. А потом он возвращается домой", – говорит военный.

Напомним, ранее юрист Дмитрий Дончак рассказал, могут ли мужчин в Украине вызывать в военкомат через СМС-сообщения, путем отправки фотографии повестки через Viber или же передавая повестку через родственников или сожителей военнообязанных мужчин.