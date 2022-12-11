Мобілізація не за місцем прописки: що треба знати військовозобов’язаним

У ЗСУ нагадали про нюанси мобілізації в іншій області

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні було розпочато загальну мобілізацію. Однак через бойові дії багатьом жителям нашої країни довелося залишити свої будинки та переїхати в інші області, що викликало багато питань щодо порядку призову військовозобов’язаних з переселенців.

Як розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач в інтерв’ю "НВ", якщо чоловік на тривалий час вибув з одного регіону і переїхав до іншого, то він має стати на військовий облік за новим місцем проживання.

Якщо чоловік поїхав у відрядження, то у нього також мають бути відповідні документи.

Водночас Горбач каже, що представники центру комплектації не мають повноважень, щоб відправити військовозобов’язаного проходити якісь дії у такому самому центрі комплектації в іншому регіоні.

"Якщо у спілкуванні з’ясується, що громадянин тут живе якийсь час, то згідно із законом він має стати на військовий облік. Його можуть запросити для цього у військкомат та уточнити усі облікові дані", — зазначив він.

При цьому Горбач зазначає, що якщо чоловік на день-другий поїхав до іншого регіону, то навряд чи йому вручатимуть повістку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що таке четверта хвиля мобілізації, в якому випадку вона оголошується і кого будуть закликати до ЗСУ.