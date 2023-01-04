Новий порядок виїзду чоловіків з України: що потрібно знати тим, хто збирається за кордон

Новий порядок Кабмін врегулював постановою

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до 3 місяців, з військового обліку не знімаються.

Так, Кабмін ухвалив постанову №1487, згідно з якою було затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Таким чином, тепер закордонні дипломатичні установи України проводитиму з резервістами наступну роботу:

Інформувати громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу.

Сприяти поверненню військовозобов’язаних та резервістів до України у разі проведення мобілізації та у воєнний час.

Повідомляти у 7-денний термін з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Вестимуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Цією постановою передбачається, що зняття резервістів, військовозобов’язаних та призовників, які виїжджають за кордон на строк більш як три місяці, здійснюється після особистого прибуття їх у відповідний районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, орган СБУ, підрозділ Служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон.

Зазначається, що призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон строком до трьох місяців, з військового обліку не знімаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи мають право чоловіки, зняті з військового обліку, на виїзд за кордон України.