Для частини військовозобов’язаних змінили правила виїзду за кордон: кого це торкнеться

Один із документів більше не дозволить виїхати за кордон чоловікам

Військовозобов’язані українці з інвалідністю більше не зможуть виїхати за кордон, маючи на руках довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Як повідомляє пресслужба Кабінету міністрів, 28 жовтня 2022 року цю довідку було виключено з переліку документів, які дозволяють виїхати до іншої країни, оскільки вона створювала корупційні ризики.

Відповідна довідка містить інформацію про групу та причину інвалідності, строки її встановлення та іншу інформацію, важливу для підприємств, установ та організацій. Однак, як пояснюють у МОЗ, там немає інформації про те, хто видав цю довідку, що створює ризики її підробки.

Саме тому довідки МСЕК було прибрано із переліку документів, які дозволяють українцям виїжджати за кордон під час воєнного стану.

"Широкомасштабна агресія російської федерації проти України та мобілізація українських чоловіків, на жаль, спровокувала виникнення у деяких осіб бажання "підзаробити" на забороні виїзду за кордон", — розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Таким чином, щоб виїхати за кордон особі з інвалідністю необхідно мати при собі один із таких документів:

посвідчення, що підтверджує наявність відповідного статусу;

пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, у яких зазначено групу та причину призначення інвалідності;

довідки для отримання пільг особами, які не мають права на пенсію за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Як повідомлялося раніше, в Україні збираються впорядкувати порядок бронювання працівників, що дозволить частині військовозобов’язаних виїжджати за кордон за наявності необхідних документів.