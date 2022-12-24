Як виїхати з України дітям до 16 років та підліткам: детальне роз’яснення

Вивезти дитину за кордон без згоди другого з батьків можна в деяких випадках

В умовах війни батьки прагнуть відправити своїх дітей у безпечне місце, бажано за кордон. Українці, які вважаються студентами іноземних вишів, теж прагнуть не припиняти навчання та виїжджати без батьків до іншої країни за знаннями.

Чи можна виїхати неповнолітньому без батьків за кордон і які документи потрібні для цього, розповіли на порталі "ЄВіза".

Виїзд дітей віком до 16 років

Дитина, яка не досягла 16 років, не може виїхати за кордон без супроводу дорослих. Є низка документів, які необхідно оформити напередодні.

Перелік документів для виїзду дітей віком до 16 років:

Закордонний паспорт;

Свідоцтво про народження;

Медична страховка;

Дозвіл від батька чи матері нотаріально засвідчений, якщо перевозить один із батьків;

Запрошення з садка чи школи (потрібно вказати мету перебування);

Договір про найм житла (готель, будинок, квартира).

Якщо мати чи батько проти виїзду, то, на жаль, дитина не зможе перетнути кордон України. Однак у випадку, якщо мати/батько не платять аліменти більше чотирьох місяців, дозвіл не потрібен.

Важливо знати, що дозвіл на виїзд від мати чи батька має бути нотаріально завіреним.

Виїзд дітей після 16 років

Діти, які досягли 16 років, можуть виїжджати з України без супроводу дорослих. Разом з тим дозвіл від батьків все одно потрібен.

Перелік документів для виїзду дітей віком від 16 років:

Закордонний паспорт;

Медична страховка;

Дозвіл від батьків нотаріально засвідчений;

Запрошення із навчального закладу;

Договір про найм житла (гуртожиток, готель, будинок, квартира).

Виїзд дітей, якщо немає згоди від одного з батьків

Виїзд дітей без згоди другого з батьків можливий лише в кількох випадках.

Коли дитину можна вивезти без дозволу:

якщо один із батьків іноземець або не має громадянства, і зроблено запис про іншого у свідоцтві про народження неповнолітнього;

у паспорті особи, яка супроводжує неповнолітнього, або в проїзному дитини зроблено запис про те, що вона вибуває з держави на постійне місце проживання в іншу державу. Повинна бути поставлена відмітка, що її взято на облік у консульстві чи іншій установі держави на території країни прямування;

якщо пред’явлено копію свідоцтва про те, що один із батьків помер;

за рішенням суду один із батьків позбавлений батьківських прав;

якщо отримано рішення суду, один із батьків зник безвісти;

одного з батьків рішенням суду визнано недієздатним;

дозвіл на виїзд один із батьків отримав за рішенням суду;

якщо є довідка про народження дитини, яку видали на підставі Сімейного кодексу України самотньої матері;

та в інших випадках, передбачених міжнародним законом України.

Супровід неповнолітнього

Якщо батьки не можуть поїхати за кордон з неповнолітньою дитиною, то її можна відправити у супроводі друзів чи знайомих.

Перелік осіб, які можуть супроводжувати дитину за кордон замість батьків:

близькі родичі за наявності документа, що дозволяє виїзд;

уповноважена особа, що супроводжується, за наявності нотаріально завіреного дозволу від обох батьків, де зазначена країна та термін перебування (більше 30 днів).

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