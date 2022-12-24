Как выехать из Украины детям до 16 лет и подросткам: детальное разъяснение

Вывезти ребенка за границу без согласия второго родителя можно в некоторых случаях

В условиях войны родители стремятся отправить своих детей в безопасное место, желательно за границу. Украинцы, которые числятся студентами иностранных вузов, тоже стремятся не прекращать обучение и выезжать без родителей в другую страну за знаниями.

Можно ли выехать несовершеннолетнему без родителей за границу и какие документы нужны для этого, подробно рассказали на портале "ЭВиза".

Выезд детей до 16 лет

Ребенок, не достигший 16 лет, не может выехать за границу без сопровождения взрослых. Существует ряд документов, которые необходимо оформить накануне.

Перечень документов для выезда детей до 16 лет:

Загранпаспорт;

Свидетельство о рождении;

Медицинская страховка;

Разрешение от отца или матери нотариально заверенное, если перевозит один из родителей;

Приглашение из садика или школы (нужно указать цель пребывания);

Договор о найме жилья (гостиница, дом, квартира).

Если мать или отец против выезда, то, к сожалению, ребенок не сможет пересечь границу Украины. Однако в случае, если мать/отец не платят алименты более четырех месяцев, то разрешение не требуется.

Важно знать, что разрешение на выезд от родителя должно быть нотариально заверенное.

Выезд детей после 16 лет

Дети, достигшие 16 лет, могут выезжать из Украины без сопровождения взрослых. Вместе с тем, разрешение от родителей все равно требуется.

Перечень документов для выезда детей старше 16 лет

Загранпаспорт;

Медицинская страховка;

Разрешение от родителей нотариально заверенное;

Приглашение из учебного заведения;

Договор о найме жилья (общежитие, гостиница, дом, квартира).

Выезд детей, если нет согласия от родителя

Выезд детей без согласия второго родителя возможен лишь в нескольких случаях.

Когда ребенка можно вывезти без разрешения:

если один из родителей иностранец или не имеет гражданства, и сделана запись о втором родителе в свидетельстве о рождении несовершеннолетнего;

в паспорте лица, сопровождающего несовершеннолетнего, или в проездном самого ребенка сделана запись о том, что он выбывает из государства на постоянное место жительства в другое государство. Должна быть поставлено отметка, что он взят на учет в консульстве или другом учреждении государства на территории страны следования;

если предъявлена копия свидетельства о том, что второй родитель умер;

по решению суда один из родителей лишен родительских прав;

если получено решение суда, один из родителей пропал без вести;

один из родителей решением суда признан недееспособным;

разрешение на выезд один из родителей получил по решению суда;

если есть справка о рождении ребенка, которую выдали на основании Семейного кодекса Украины одинокой матери;

и в других случаях, которые предусмотрены международным законом Украины.

Сопровождение несовершеннолетнего

Если родители не могут поехать за границу с несовершеннолетним ребенком, то его можно отправить в сопровождении друзей или знакомых.

Перечень лиц, которые могут сопровождать ребенка за границу вместо родителей:

близкие родственники при наличии документа, разрешающего выезд;

сопровождаемое уполномоченное лицо при наличии нотариально заверенного разрешения от обоих родителей, где указана страна и срок пребывания (больше 30 дней).

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