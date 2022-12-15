Выехать в ЕС без загранпаспорта: кому из украинцев можно и в какие страны

Некоторые категории граждан могут выехать в ЕС по внутреннему паспорту

В Украине продолжается, развязанная россией, полномасштабная война. В связи с этим многих граждан не перестает волновать вопрос выезда за границу.

Отметим, что в первые месяцы вторжения, украинцев, бегущих от войны в страны Европы, пускали по внутреннему паспорту. Однако сейчас список лиц, которые могут попасть в ЕС без загранпаспорта, сузился.

Кого сейчас могут пропустить на границе в внутренним паспортом

Как указывается на официальной странице Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Facebook, выезд в ЕС с паспортом гражданина Украины возможен для следующих лиц: женщин, детей и инвалидов, которые эвакуируются из районов, где идут боевые действия.

В тоже время в пресс-службе ведомства подчеркнули, что выезд в страны ЕС по внутреннему паспорту возможен в граничащие с нашим государствами.

"В силу гуманитарных обстоятельств и ранее достигнутых договоренностей со смежными странами выезд за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения осуществляется по внутреннему паспортному документу гражданина Украины", — говорится в сообщении ГПСУ.

Также пограничники рекомендуют украинцам перед выездом обратиться в компетентный орган страны Евросоюза, в которую планируется поездка, с целью уточнения достаточно ли будет для въезда в ту или иную страну данного документа.

При этом, по словам некоторых украинцев в комментариях к посту ГПСУ, в Польшу, Болгарию и Румынию сейчас пропускают только с биометрическими паспортами или визами в обычных загранпаспортах. Это связано с тем, что в Украине и зарубежных консульствах возобновлено оформление загранпаспортов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГПСУ назвали еще одну категорию граждан, которая может выехать из Украины.

Также мы сообщали о том, кто из мужчин призывного возраста может пересекать границу Украины.