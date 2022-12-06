Наказания за выезд не будет? Что ждет мужчин, которые выехали из Украины до 24 февраля

Речь идет о мужчинах, которые выехали из страны до полномасштабного вторжения рф

Пока в Украине действует военное положение и общая мобилизация мужчин до 60 лет за границу не будут выпускать. Однако есть и такие категории украинцев, которые успели выехать из страны еще до введения запрета, поэтому "Телеграф" решил разобраться, понесут ли они ответственность за длительное пребывание за пределами Украины.

Как сообщил юрист Роман Голуб, если военнообязанный гражданин ничего не нарушил, но уехал за границу еще до 24 февраля, то он не должен нести никакой ответственности за свои действия. По словам специалиста, в рамках действующего законодательства, в частности, ст. 5 УКУ предусматривается применение обратного действия закона по уголовной ответственности во времени исключительно в сторону смягчения для обвиняемого.

"Наступление административной или уголовной ответственности для тех, кто планирует вернуться из-за границы, может наступить в случае наличия состава правонарушения или проступка с целью или при пересечении границы", — отметил эксперт.

Юрист также добавил, что любая административная или уголовная ответственность на момент прибытия в Украину к военнообязанным мужчинам применяться не должна, но исключительно при языке того, что конкретное лицо пересекло государственную границу на законных основаниях.

Ранее "Телеграф" сообщал, как мужчины могут проверить возможность получения разрешения на пересечение государственной границы во время действия военного положения в стране.

Также напомним, кто из украинцев может уехать за границу, даже при отсутствии загранпаспорта.