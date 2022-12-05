Выезд мужчин за границу: список документов, которые нужно подготовить

Опубликован список документов для выезда за пределы Украины

Некоторым категориям мужчин разрешено покидать территорию нашей страны во время военного положения. Для пересечения границы гражданам нужно иметь при себе определенные документы. "Телеграф" расскажет, как правильно подготовиться, чтобы не иметь проблем при выезде.

Для того чтобы выехать из Украины мужчине призывного возраста, в первую очередь ему необходимо подготовить документы, подтверждающие, что он относится к той или иной категории, имеющей разрешение на выезд из страны, передает РБК-Украина.

Перечень документов для выезда из Украины для мужчин:

паспорт гражданина Украины

дипломатический паспорт Украины (при наличии);

служебный паспорт Украины (при наличии);

удостоверение личности моряка (при наличии);

удостоверение члена экипажа (при наличии);

удостоверение личности на возвращение в Украину (дает право на въезд в Украину).

Юрист юридической компании "ВОЛХВ" Роман Голуб пояснил, что на период действия военного положения выезд за границу может осуществляться на основании паспорта гражданина Украины, срок действия которого продлен.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кто может выехать за границу без загранпаспорта. Некоторым категориям украинцев разрешено пересекать границу по внутреннему паспорту гражданина Украины.