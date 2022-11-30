Выехать из Украины во время военного положения: как водителям-волонтерам получить разрешение

Решения о выезде за границу мужчин призывного возраста могут приниматься только в отношении водителей, перевозящих груз, предназначенный для ВСУ

В Украине из-за внедрения военного положения, а заодно и сроков общей мобилизации, выезд за границу мужчинам был запрещен. Однако правительство решило пойти на уступку некоторым категориям граждан мужского пола и все же разрешить выезд по уважительным причинам на время. В частности, это касается волонтеров, помогающих Вооруженным украинским силам.

Как пишет издание "Я и закон", в рамках действующего законодательства Украины решение о пересечении государственной границы мужчинами призывного возраста может быть принято к водителям, занимающимся перевозкой груза, предназначенным для нужд ВСУ и других формирований. Кроме этого, предоставить разрешение на выезд в другую страну могут и гражданам, перевозящим медикаменты и гуманитарную помощь.

Как получить разрешение

Чтобы получить соответствующий документ, водитель-волонтер должен обратиться с просьбой в Мининфраструктуру или в региональную военную администрацию. Кроме того, обращение можно направить и в электронном формате.

Получив разрешение, уехать из страны граждане имеют право на срок не более 30 дней.

Где получить разрешительный документ

военные, правоохранительные органы;

военные администрации;

медучреждения;

отправители или получатели гуманитарной помощи.

После обработки обращения уполномоченный орган принимает решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы, а также вносит сведения в информационную систему "Шлях", направляет обращение в Госпогранслужбу, после чего последняя будет решать, пропускать ли водителя за пределы Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал , каким образом украинцы могут проверить вероятность получения разрешения на выезд из страны.

Также напомним, кто из украинцев может уехать за границу, даже при отсутствии загранпаспорта.