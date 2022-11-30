Виїхати з України під час воєнного стану: як водіям-волонтерам отрмати дозвіл

Рішення про виїзд за кордон чоловіків призовного віку можуть ухвалювати лише щодо водіїв, які перевозять вантаж, призначений для ЗСУ

В Україні через впровадження воєнного стану, а заразом і термінів загальної мобілізації, виїзд за кордон чоловікам було заборонено. Однак, уряд вирішив піти на поступку деяким категоріям громадян чоловічої статі та все ж дозволити виїзд з поважних причин на деякий час. Зокрема, це стосується волонтерів, які допомагають Збройним українським силам.

Як пише видання "Я і закон", в рамках чинного законодавства України рішення щодо перетину державного кордону чоловіками призовного віку може бути ухвалене до водіїв, які займаються перевезенням вантажу, що призначений для потреб ЗСУ та інших формувань. Окрім цього, надати дозвіл на виїзд до іншої країни можуть і громадянам, які перевозять медикаменти і гуманітарну допомогу.

Як отримати дозвіл

Для того, щоб отримати відповідний документ, водій-волонтер повинен звернутися із проханням до Мінінфраструктури або до регіональної військової адміністрації. Крім того, звернення можна направити і в електронному форматі.

Отримавши дозвіл, виїхати з країни громадяни мають право на строк не більший 30 днів.

Де отримати дозвільний документ

військові, правоохоронні органи;

військові адміністрації;

медзаклади;

відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги.

Після опрацювання звернення уповноважений орган ухвалює рішення щодо надання дозволу на перетин державного кордону, а також вносить відомості до інформаційної системи "Шлях", надсилає звернення до Держприкордонслужби, після чого остання вирішуватиме, чи пропускати водія за межі України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким чином українці можуть перевірити ймовірність отримання дозволу на виїзд з країни.

Також нагадаємо, хто з українців може виїхати за кордон, навіть при відсутності закордонного паспорта.