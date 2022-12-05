Виїзд чоловіків за кордон: список документів, які потрібно підготувати

Опубліковано список документів для виїзду за межі України

Деяким категоріям чоловіків дозволено залишати територію нашої країни під час воєнного стану. Для перетину кордону громадянам необхідно мати при собі певні документи. "Телеграф" розповість, як правильно підготуватись, щоб не мати проблем при виїзді.

Для того, щоб виїхати з України чоловікові призовного віку, насамперед йому необхідно підготувати документи, що підтверджують, що він належить до тієї чи іншої категорії, яка має дозвіл на виїзд із країни, передає РБК-Україна.

Перелік документів для виїзду з України для чоловіків:

паспорт громадянина України

дипломатичний паспорт України (за наявності);

службовий паспорт України (за наявності);

посвідчення особи моряка (за наявності);

посвідчення члена екіпажу (за наявності);

посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в’їзд до України).

Юрист юридичної компанії "ВОЛХВ" Роман Голуб пояснив, що на період дії воєнного стану виїзд за кордон може здійснюватись на підставі паспорта громадянина України, термін дії якого продовжено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, хто може виїхати за кордон без закордонного паспорта. Деяким категоріям українців дозволено перетинати кордон за внутрішнім паспортом громадянина України.