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Виїзд за кордон для окремої категорії українських чоловіків: які документи знадобляться

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Виїзд чоловіків за кордон України Новина оновлена 01 грудня 2022, 13:39
Виїзд чоловіків за кордон України. Фото poland2day.com

Повний перелік документів, які чоловікам окремої категорії необхідно мати при виїзді за кордон

Воєнний стан та мобілізація в Україні були продовжені на три місяці, й у зв’язку з цим дія обмеження на виїзд чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років) продовжується. Є кілька категорій військовозобов’язаних, які можуть залишити територію країни за наявності всіх необхідних документів.

До однієї з категорій відносяться чоловіки, які супроводжують дружину, дітей чи батьків лікування в іншу країну. Про те, як цим громадянам виїхати за кордон та які їм знадобляться документи, повідомили у Держприкордонслужбі.

Чоловік може виїхати за кордон, супроводжуючи свою дружину, якщо вона має першу чи другу групу інвалідності. Крім того, батьки, батьки-вихователі, опікуни, прийомні батьки можуть виїхати, якщо їхня дитина має:

  • тяжкохворі перинатальні ураження нервової системи,
  • тяжкі вроджені вади розвитку;
  • рідкісні орфанні захворювання;
  • онкологічні;
  • онкогематологічні захворювання;
  • ДЦП;
  • тяжкі психічні розлади;
  • цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);
  • гострі чи хронічні захворювання нирок IV ступеня;

Які документи знадобляться чоловікові для виїзду:

  • закордонний паспорт;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та/або батьком);
  • або документи, що підтверджують повноваження громадянина, який супроводжує дитину (у разі опікунів, прийомних батьків, піклувальників та батьків-вихователів)
  • Довідки про отримання державної допомоги на дитину, у якої діагностовано одне з перерахованих вище захворювань.
  • або документ, виданий лікарсько-консультативною комісією установи охорони здоров’я у порядку та за формою, встановлені МОЗ;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що для однієї з категорій змінилися правила виїзду на кордон України.

Теги:
#Україна #Чоловіки #Виїзд #Військове положення #Виїзд за кордон