Виїзд за кордон для окремої категорії українських чоловіків: які документи знадобляться

Повний перелік документів, які чоловікам окремої категорії необхідно мати при виїзді за кордон

Воєнний стан та мобілізація в Україні були продовжені на три місяці, й у зв’язку з цим дія обмеження на виїзд чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років) продовжується. Є кілька категорій військовозобов’язаних, які можуть залишити територію країни за наявності всіх необхідних документів.

До однієї з категорій відносяться чоловіки, які супроводжують дружину, дітей чи батьків лікування в іншу країну. Про те, як цим громадянам виїхати за кордон та які їм знадобляться документи, повідомили у Держприкордонслужбі.

Чоловік може виїхати за кордон, супроводжуючи свою дружину, якщо вона має першу чи другу групу інвалідності. Крім того, батьки, батьки-вихователі, опікуни, прийомні батьки можуть виїхати, якщо їхня дитина має:

тяжкохворі перинатальні ураження нервової системи,

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні;

онкогематологічні захворювання;

ДЦП;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);

гострі чи хронічні захворювання нирок IV ступеня;

Які документи знадобляться чоловікові для виїзду:

закордонний паспорт;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та/або батьком);

або документи, що підтверджують повноваження громадянина, який супроводжує дитину (у разі опікунів, прийомних батьків, піклувальників та батьків-вихователів)

Довідки про отримання державної допомоги на дитину, у якої діагностовано одне з перерахованих вище захворювань.

або документ, виданий лікарсько-консультативною комісією установи охорони здоров’я у порядку та за формою, встановлені МОЗ;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що для однієї з категорій змінилися правила виїзду на кордон України.