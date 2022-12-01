Виїзд за кордон для окремої категорії українських чоловіків: які документи знадобляться
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Повний перелік документів, які чоловікам окремої категорії необхідно мати при виїзді за кордон
Воєнний стан та мобілізація в Україні були продовжені на три місяці, й у зв’язку з цим дія обмеження на виїзд чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років) продовжується. Є кілька категорій військовозобов’язаних, які можуть залишити територію країни за наявності всіх необхідних документів.
До однієї з категорій відносяться чоловіки, які супроводжують дружину, дітей чи батьків лікування в іншу країну. Про те, як цим громадянам виїхати за кордон та які їм знадобляться документи, повідомили у Держприкордонслужбі.
Чоловік може виїхати за кордон, супроводжуючи свою дружину, якщо вона має першу чи другу групу інвалідності. Крім того, батьки, батьки-вихователі, опікуни, прийомні батьки можуть виїхати, якщо їхня дитина має:
- тяжкохворі перинатальні ураження нервової системи,
- тяжкі вроджені вади розвитку;
- рідкісні орфанні захворювання;
- онкологічні;
- онкогематологічні захворювання;
- ДЦП;
- тяжкі психічні розлади;
- цукровий діабет І типу (інсулінозалежний);
- гострі чи хронічні захворювання нирок IV ступеня;
Які документи знадобляться чоловікові для виїзду:
- закордонний паспорт;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та/або батьком);
- або документи, що підтверджують повноваження громадянина, який супроводжує дитину (у разі опікунів, прийомних батьків, піклувальників та батьків-вихователів)
- Довідки про отримання державної допомоги на дитину, у якої діагностовано одне з перерахованих вище захворювань.
- або документ, виданий лікарсько-консультативною комісією установи охорони здоров’я у порядку та за формою, встановлені МОЗ;
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що для однієї з категорій змінилися правила виїзду на кордон України.