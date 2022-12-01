Выезд за границу для отдельной категории украинских мужчин: какие документы понадобятся

Полный перечень документов, которые мужчинам отдельной категории необходимо иметь при выезде за границу

Военное положение и мобилизация в Украине были продлены на три месяца, и в связи с этим действие ограничения на выезд мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) продолжается. Есть несколько категорий военнообязанных, которые могут покинуть территорию страны при наличии всех необходимых документов.

К одной из категорий относятся мужчины, которые сопровождают супругу, детей или родителей на лечение в другую страну. О том, как этим гражданам выехать за границу и какие им понадобятся документы, сообщили в Госпогранслужбе.

Мужчина может уехать за границу, сопровождая свою супругу, если она имеет первую или вторую группу инвалидности. Кроме того, родители, родители-воспитатели, опекуны, приемные родители могут выехать, если их ребенок имеет:

тяжелобольные перинатальные поражения нервной системы,

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкологические;

онкогематологические заболевания;

ДЦП;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

острые или хронические заболевания почек IV степени;

Какие документы понадобятся мужчине для выезда:

загранпаспорт;

документы, подтверждающие родственные связи (в случае осуществления сопровождения матерью и/или отцом);

или документы, которые подтверждают полномочия гражданина, сопровождающего ребенка (в случае опекунов, приемных родителей, попечителей и родителей-воспитателей)

Справки о получении государственной помощи на ребенка, у которого диагностировано одно из вышеперечисленных заболеваний.

или документ, выданный врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленные Минздравом;

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что для одной из категорий изменились правила выезда га границу Украины.