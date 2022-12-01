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Выезд за границу для отдельной категории украинских мужчин: какие документы понадобятся

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Выезд мужчин за границу Украины Новость обновлена 01 декабря 2022, 13:39
Выезд мужчин за границу Украины. Фото poland2day.com

Полный перечень документов, которые мужчинам отдельной категории необходимо иметь при выезде за границу

Военное положение и мобилизация в Украине были продлены на три месяца, и в связи с этим действие ограничения на выезд мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет) продолжается. Есть несколько категорий военнообязанных, которые могут покинуть территорию страны при наличии всех необходимых документов.

К одной из категорий относятся мужчины, которые сопровождают супругу, детей или родителей на лечение в другую страну. О том, как этим гражданам выехать за границу и какие им понадобятся документы, сообщили в Госпогранслужбе.

Мужчина может уехать за границу, сопровождая свою супругу, если она имеет первую или вторую группу инвалидности. Кроме того, родители, родители-воспитатели, опекуны, приемные родители могут выехать, если их ребенок имеет:

  • тяжелобольные перинатальные поражения нервной системы,
  • тяжелые врожденные пороки развития;
  • редкие орфанные заболевания;
  • онкологические;
  • онкогематологические заболевания;
  • ДЦП;
  • тяжелые психические расстройства;
  • сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
  • острые или хронические заболевания почек IV степени;

Какие документы понадобятся мужчине для выезда:

  • загранпаспорт;
  • документы, подтверждающие родственные связи (в случае осуществления сопровождения матерью и/или отцом);
  • или документы, которые подтверждают полномочия гражданина, сопровождающего ребенка (в случае опекунов, приемных родителей, попечителей и родителей-воспитателей)
  • Справки о получении государственной помощи на ребенка, у которого диагностировано одно из вышеперечисленных заболеваний.
  • или документ, выданный врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленные Минздравом;

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что для одной из категорий изменились правила выезда га границу Украины.

Теги:
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