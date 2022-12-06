Покарання за виїзд не буде? Що чекає на чоловіків, які виїхали з України до 24 лютого

Йдеться про чоловіків, які виїхали з країни до повномасштабного вторгнення рф

Поки в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація чоловіків віком до 60 років за кордон не випускатимуть. Однак, є й такі категорії українців, котрі встигли виїхати з країни ще до впровадження заборони, тож "Телеграф" вирішив розібратися, чи понесуть вони відповідальність за тривале перебування за межами України.

Як повідомив юрист Роман Голуб, якщо військовозобов'язаних громадянин нічого не порушив, але виїхав за кордон ще до 24 лютого, то він не повинен нести жодної відповідальності за свої дії. За словами фахівця, в рамках чинного законодавства, зокрема ст. 5 ККУ, передбачається застосування зворотної дії закону щодо кримінальної відповідальності у часі, виключно у сторону пом’якшення для обвинуваченого.

"Настання адміністративної або кримінальної відповідальності для тих, хто планує повернутися з-за кордону, може настати у випадку наявності складу правопорушення або проступку з метою або під час перетину кордону", — зазначив експерт.

Юрист також додав, що будь-яка адміністративна або кримінальна відповідальність на момент прибуття до України до військовозобов'язаних чоловіків застосовуватися не повинна, але виключно при мові того, що конкретна особа перетнула державний кордон на законних підставах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як чоловіки можуть перевірити можливість отримання дозволу на перетин державного кордону під час дії воєнного стану в країні.

Також нагадаємо, хто з українців може виїхати за кордон, навіть при відсутності закордонного паспорта.