Выезд за границу: названа категория мужчин, которая может уехать из Украины

В Госпогранслужбе рассказали, в каких случаях могут выехать из страны мужчины, снятые с военного учета

Снятые с воинского учета украинцы могут выезжать за границу во время действия общей мобилизации и военного положения в стране. Однако есть нюансы, которые следует знать.

Отметка "снят с воинского учета" в документе не подтверждает ни наличие инвалидности у гражданина, ни непригодность к военной службе по состоянию здоровья. Потому мужчине следует обратиться в территориальные центры комплектования. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В каких случаях выезд разрешен

Исходя из положений п. 2-6 Правил и абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", выезд разрешен, если гражданин в установленном порядке оформил инвалидность;

Исходя из положений п. 2-6 Правил и абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" выезд разрешен гражданину, который был снят в воинского учета на основании решения ВВК о непригодности к военной службе с исключением из воинского учета.

Отмечается, ограниченно пригодные в военное время пересекать границу не могут.

Напомним, что ранее правительство изменило сроки пребывания за границей для некоторых категорий мужчин.