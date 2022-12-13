Виїзд за кордон: названо категорію чоловіків, яка може залишити Україну

У Держприкордонслужбі розповіли, у яких випадках можуть виїхати з країни чоловіки, зняті з військового обліку

Українцям, які були зняті з військового обліку, можна виїжджати за кордон під час дії загальної мобілізації та воєнного стану в країні. Однак, є нюанси, які слід знати.

Відмітка "знято з військового обліку" у документі не підтверджує ні наявність інвалідності у громадянина, ні непридатність до військової служби за станом здоров’я. Тому чоловікові слід звернутися до територіальних центрів комплектування. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

У яких випадках виїзд дозволено

Виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", виїзд дозволено, якщо громадянин в установленому порядку оформив інвалідність;

Виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" виїзд дозволено громадянину, якого було знято з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Зазначається, що обмежено придатні у воєнний час перетинати кордон не можуть.

Нагадаємо, що раніше уряд змінив строк перебування за кордоном для деяких категорій чоловіків.