Виїзд за кордон чоловіків призовного віку: хто має право виїхати з України

Деякі чоловіки мають право на перетин кордону під час воєнного стану

В Україні продовжено військовий стан та загальна мобілізація і у зв’язку з цим багатьох громадян призовного віку продовжує цікавити питання про те, чи можуть вони виїхати за кордон.

Поки в Україні триває військовий стан, чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права перетинати держкордон. Проте є певні винятки: ті, кому закон дозволяє виїжджати із країни навіть у призовному віці.

Хто із чоловіків може виїхати за кордон

Так, згідно з українським законодавством, наразі кордон України можуть перетинати чоловіки, які частково чи повністю не підлягають заклику, а саме:

чоловіки, визнані комісією, тимчасово або повністю непридатними для проходження військової служби;

особи заброньовані державними органами влади;

багатодітним батькам та батькам-одинакам;

громадянам, які є опікунами сиріт або доглядають хворих батьками, дітьми або дружиною;

нардепам, співробітникам Міноборони, ЗСУ, розвідки, СБУ, поліції, ДПСУ або іншим співробітникам правоохоронних органів;

громадянам, що займаються гуманітарними перевезеннями за межами нашої держави;

водіям, які мають ліцензію на право міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів;

родичам зниклих безвісти чи загиблих в АТО/ООС;

спортсменам та тренерам національних збірних;

супроводжуючим групу дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок.

Крім того, за межі України можуть виїжджати громадяни, які мають будь-яку групу інвалідності. Для цього на пункті пропуску їм потрібно пред’явити один із перерахованих документів:

посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, у яких зазначено групу та причину інвалідності;

або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Супроводжуючі дитини з інвалідністю повинні мати при собі: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про соцвиплати, де зазначена категорія "дитина з інвалідністю" або інший документ, що підтверджує вищезгаданий статус дитини.

Також Кабінет Міністрів України затвердив порядок виїзду за кордон для моряків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка зараз йде хвиля мобілізації та чим вони відрізняються.

Також ми повідомляли про те, що необхідно знати про повістки: їхні види та покарання на неявку до військкомату.