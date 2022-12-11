Выезд за границу мужчин призывного возраста: кто имеет право уехать из Украины

Некоторые мужчины имеют право на пересечение границы во время военного положения

В Украине продлено военное положение и всеобщая мобилизация и в связи с этим многих граждан призывного возраста продолжает интересовать вопрос о том, могут ли они выехать за границу.

Пока в Украине продолжается военное положение, мужчины возрастом от 18 до 60 лет не имеют права пересекать госграницу. Однако есть определенные исключения: те, кому закон разрешает выезжать из страны даже в призывном возрасте.

Кто из мужчин может выехать за границу

Так, согласно украинскому законодательству, в данный момент границу Украины могут пересекать мужчины, которые частично или полностью не подлежат призыву, а именно:

мужчины, признанные комиссией временно или полностью непригодными для прохождения военной службы;

лица забронированные государственными органами власти;

многодетным родителям и родителям-одиночкам;

гражданам, которые являются опекунами сирот или ухаживают за больными родителями, детьми или женой;

нардепам, сотрудникам Минобороны, ВСУ, разведки, СБУ, полиции, ГНСУ или других сотруникам правоохранительных органов;

гражданам, что занимаются гуманитарными перевозками за пределами нашего госудаства;

водителям, имеющим лицензию на право международных перевозок грузов или пассажиров;

родственникам пропавших без вести или погибших в АТО/ООС;

спортсменам и тренерам национальных сборных;

сопровождающим группу детей за границу на оздоровление и отдых.

Кроме того, за пределы Украины могут выезжать граждане имеющие любую группу инвалидности. Для этого на пункте пропуска им потребуется предъявить один из перечисленных документов:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности;

или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Сопровождающие ребёнка с инвалидностью должны иметь при себе : свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о соцвыплатах, где указана категория "ребенок с инвалидностью" или другой документ, подтверждающий вышеуказанный статус ребенка.

Также Кабинет министров Украины утвердил порядок выезда за границу для моряков.

Напомним, ранее мы писали о том, какая сейчас идет волна мобилизации и чем они отличаются.

Также мы сообщали о том, что необходимо знать о повестках: их виды и наказания на неявку в военкомат.