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Уряд змінив строки перебування деяких категорій чоловіків за кордоном

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
Виїзд за кордон заборонено чоловікам призовного віку, від 18 до 60 років Новина оновлена 02 грудня 2022, 12:22
Виїзд за кордон заборонено чоловікам призовного віку, від 18 до 60 років

Раніше перебувати за кордоном можна було не довше 45 днів

В Україні строки загальної мобілізації, а заразом і воєнного стану подовжили до лютого. Це означає, що заборона на виїзд українських чоловіків за межі країни триватиме й надалі, проте існують деякі випадки.

Як пише видання "24 канал", уряд прийняв рішення внести певні зміни до правил перетинання держкордону, в рамках яких змінилися терміни крайнього перебування чоловіків за межами України. Тепер чоловіки, які є водіями-волонтерами, мають можливість знаходитися за кордоном до 60 календарних днів.

"Якщо водій порушить це правило, то йому можуть призупинити доступ до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки на три місяці", — йдеться в тексті пояснення.

Хто, крім водіїв, може виїхати під час воєнного стану

У рамках загальної мобілізації чоловіки призовного віку, а саме від 18 до 60 років, не мають права виїжджати з країни, але уряд передбачив кілька винятків. Зокрема, громадяни, виключені з військового обліку, можуть отримати відповідний дозвіл.

Крім того, перетнути державний кордон можуть представники авіаційної галузі, державні інспектори з авіаційного нагляду, особи, уповноважені на проведення перевірок Державіаслужби, а також працівники Державного авіаційного підприємства "Україна".

Раніше "Телеграф" пояснював, чи можна виїхати з України чоловікам, які мають "білий квиток".

Також нагадаємо, як водіям, які мають на меті виїзд до іншої країни, отримати дозвіл на перетин державного кордону.

Теги:
#Україна #Водії #Воєнний стан в Україні #За кордон