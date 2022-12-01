Мобілізація в Україні триває: що зміниться після 1 січня

Мобілізація в Україні продовжиться і 2023 року

У зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україні продовжує діяти військовий стан та загальна мобілізація. З наближенням нового року багатьох українців почало цікавити питання про те, чи будуть у 2023 році продовжені мобілізаційні заходи, і якщо так те, що може змінитися.

Як пише видання "Обозреватель", посилаючись на слова начальника Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковника Юрія Максимова. наступного року мобілізацію буде продовжено, зокрема, для забезпечення не лише оборони, а й наступу. Військовий підкреслив, що цей захід є необхідністю.

Повідомляється, що, як і зараз, у майбутньому першочергові повістки вручатимуться військовозобов’язаним чоловікам. Зазначимо, що минулого місяця Верховна Рада скасувала заклик українців на строкову військову службу під час воєнного стану. Це означає, що ТЦК та СП проводитимуть лише медичний огляд чоловіків віком до 27 років з метою продовження їхнього перебування на обліку або зняття з нього.

У матеріалі йдеться, що насамперед комплектування бойових військових частин відбувається за рахунок резервістів та колишніх учасників АТО та ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних. Заклик військовозобов’язаних та резервістів відбувається в обсягах, визначених мобілізаційними планами.

При цьому начальник Житомирського міського ТЦК та СП Ігор Бацюн наголошує, що отримання повісті ще не означає, що громадянин гарантовано вирушить відразу на передову. Вони можуть бути вручені з метою уточнення даних.

Він також додав, що наступного року, як і зараз, громадянам після вручення повістки необхідно у визначений термін звернутися до військкомату. Йдеться і про тих українців, які мають право на відстрочку, або ж є непридатними до військової служби за станом здоров’я. За порушення законодавства про мобілізацію може загрожувати кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які причини є поважними для неявки до військкомату на порядку денному.

Також ми повідомляли про те, в яких місцях згідно із законом дозволено видавати повістки.