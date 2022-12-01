Мобилизация в Украине продолжается: что изменится после 1 января

Мобилизация в Украине продолжиться и в 2023 году

В связи с полномасштабным вторжением россии в Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. С приближением нового года многих украинцев стал интересовать вопрос о том, будут-ли в 2023 году продолжены мобилизационные мероприятия, и если да то, что может измениться.

Как пишет издание "Обозреватель", ссылаясь на слова начальника Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки, полковника Юрия Максимова. в следующем году мобилизация будет продолжена, в частности, для обеспечения не только обороны, но и для наступления. Военный подчеркнул, что данная мера является необходимостью.

Сообщается, что, как и сейчас, в будущем первоочередно повестки будут вручаться военнообязанным мужчинам. Отметим, что в прошлом месяце Верховная Рада отменила призыв украинцев на срочную военную службу во время военного положения. Это означает, что ТЦК и СП будут проводить только медицинское освидетельствование мужчин в возрасте до 27 лет с целью продления их пребывания на учете или снятия с него.

В материале говорится, что в первую очередь комплектование боевых воинских частей происходит за счет резервистов и бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет военнослужащих и военнообязанных. Призыв военнообязанных и резервистов проходит в объемах, которые определенны мобилизационными планами.

При этом начальник Житомирского городского ТЦК и СП Игорь Бацюн подчеркивает, что получение повести, еще не означает, что гражданин гарантированно отправится сразу на передовую. Они могут вручаться с целью уточнения данных.

Он также добавил, что в следующем году, как и сейчас, гражданам, после вручения повестки необходимо в положенный срок обратиться в военкомат. Речь идет и о тех украинцах, которые имеют право на отсрочку, либо же являются непригодными к военной службе по состоянию здоровья. За нарушение законодательства о мобилизации может грозить уголовная ответственность.

Напомним, ранее мы писали о том, какие причины являются уважительными для неявки в военкомат по повестке.

Также мы сообщали о том, в каким местах по закону разрешено выдавать повестки.