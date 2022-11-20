Мобилизация продолжается: какие причины считаются уважительными для неявки по повестке
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В Украине сократили список уважительных причин для неприбытия или несвоевременного прибытия в ТЦК и СП по повестке
Из-за полномасштабного вторжения армии россии на территорию Украины в нашей стране начала действовать всеобщая мобилизация. На днях Верховная Рада продлила сроки действия военного положения и общей мобилизации. В связи с этим многим украинцам продолжают приходить повестки, за неявку по которым, согласно украинскому законодательству, грозит наказание. Однако существует ряд уважительных причин для неявки по повестке.
Отметим, что с сентября 2022 года в Украине изменился список уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание. Согласно новым изменениям, их количество сократилось до пяти.
Уважительные причины для неявки по повестке
- смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала собрания;
- болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
- осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;
- попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;
- сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.
Какие виды наказаний бывают за уклонение от повестки
- В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях, административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов;
- По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет;
- Статья 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.
Напомним, ранее мы писали о том, что военному необходимо взять с собой на фронт.
Также мы сообщали о том, могут ли мобилизовать украинцев в телефонном режиме.