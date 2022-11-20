Мобилизация продолжается: какие причины считаются уважительными для неявки по повестке

В Украине сократили список уважительных причин для неприбытия или несвоевременного прибытия в ТЦК и СП по повестке

Из-за полномасштабного вторжения армии россии на территорию Украины в нашей стране начала действовать всеобщая мобилизация. На днях Верховная Рада продлила сроки действия военного положения и общей мобилизации. В связи с этим многим украинцам продолжают приходить повестки, за неявку по которым, согласно украинскому законодательству, грозит наказание. Однако существует ряд уважительных причин для неявки по повестке.

Отметим, что с сентября 2022 года в Украине изменился список уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание. Согласно новым изменениям, их количество сократилось до пяти.

Уважительные причины для неявки по повестке

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала собрания;

болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Какие виды наказаний бывают за уклонение от повестки

В соответствии со статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях, административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов;

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности — ограничение свободы сроком до 3 лет;

Статья 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что военному необходимо взять с собой на фронт.

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