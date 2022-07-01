Мобилизация продолжается: что военному нужно взять с собой на фронт

Следует быть внимательным, чтобы не брать лишнего, — это лишь замедлит передвижение бойца

В Украине до конца лета продлен процесс всеобщей мобилизации, связанный с полномасштабным вторжением россии в Украину. На фронт регулярно уходят лучшие сыновья и дочери нашей страны, защищая Родину ценой своего здоровья и жизни. Чтобы они уцелели, нужна хорошая подготовка, а также определенный набор вещей, который способен помочь выжить в критической ситуации.

Детально о том, что военнослужащему можно взять с собой, отправляясь на фронт, расписали представители учебной платформы для резервистов "Яблоня". Этот ресурс специально создан для тех, кто еще не призван, но может попасть в перечень тех, кому придет повестка из военкомата.

В целом перечень вещей, которые понадобятся военному, можно уместить в конкретный пять категорий. Это одежда, обувь, еда, снаряжение и различная электроника.

Одежда и обувь

Первые два пункта мы объединим для пущего удобства. Часть из этого должны обеспечить в армии, однако лучше знать, какие элементы военного гардероба способны понадобиться бойцу. Итак, в идеале боец должен иметь с собой два комплекта формы, ремень для штанов, флисовую одежду (два свитера и штаны), два комплекта термобелья, носки (минимум шесть пар), удобное и натуральное белье, футболки (плюс футболки с длинным рукавом), удобная и крепкая обувь, сменная обувь (резиновые тапки для душа и быта), рабочие перчатки, а также стрелковые/тактические, балаклаву, панамку и легкий баф. Для холодной поры года в комплект еще идут теплые перчатки и флисовая шапка.

Снаряжение

Ситуация на фронте способна меняться ежесекундно — и не только из-за атак врага или перегруппировок вашего подразделения. Во многом на происходящее влияет быт и погодные условия. Поэтому различного снаряжения много не бывает. Позаботьтесь о наличии у себя дождевика, спальника (и вложения в него), каремата, подстилки для сидения, фонарика (в идеале будет хорошо еще иметь и налобный), ножа для бытовых целей (мультул), карабина, запасных шнурков для обуви, мусорных пакетов, бечевки, фильтра для очищения воды, фляги с водой (или гидропака), полотенца, набора посуды (туристического или военного), тактических очков.

Все это, конечно же, нужно будет куда-то поместить. Помните, что в идеале у военного должен быть штурмовой (тактический) рюкзак вместительностью 30-40 литров. Однако и большой туристический на 80-100 литров тоже пригодится.

Читайте также: Категория Общество Мобилизация продолжается: где могут вручить повестку и в каких случаях ее можно обжаловать Гражданам, способным выполнять воинскую обязанность и защищать государство от вражеской армии, вручают повестки с призывом на службу

Электроника

Специализированную технику вы вряд ли сможете отыскать, ведь ею обеспечивают ВСУ, но вот часы, кнопочный телефон с хорошей батареей и зарядное к нему, а также дополнительный шнур для зарядки и павербанк лишними не будут.

Помимо этого будет хорошо иметь под рукой спички или зажигалку, скотч (плюс армированный скотч тоже). Нельзя также забывать о своеобразной "косметичке" — несколько пачек салфеток и хотя бы самый простой "Детский" крем для рук. Ну и, конечно же, важным элементом снаряжения военного является медицинская аптечка.

Добавим, что важно иметь при себе "аварийный лист". На нем должны быть указаны данные военного, номер телефона близкого человека (а лучше двух), группа крови, вероятные аллергии или заболевания. Обклейте такой документ скотчем, дабы он не повредился от воды. Плюс не забывайте о документах, деньгах или банковской карте, а также блокноте и ручке. Как не странно, на фронте часто находится, о чем написать и кому.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли призывники получить "отсрочку" от мобилизации, если имеют справку из частной клиники.

Также мы писали об особенности мобилизации на фронт женщин. Из-за российской пропаганды многие считают, что украинок массово вербуют на войну, но это не так.