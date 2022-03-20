Зеленский продлил срок военного положения: что это значит

Военное положение в стране действует с первого дня войны.

В воскресенье, 20 марта, на 25-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения.

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Этим законом продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток — до 25 апреля. 15 марта Рада утвердила соответствующий указ главы государства. Добавим, что военное положение в Украине действует с первого дня войны, 24 февраля.

Напомним, что для граждан во время действия военного положения вводятся ряд запретов и ограничений, в частности

особые режимы въезда-выезда,

ограничение свободы передвижения граждан и транспортных средств,

усиление охраны критически важных объектов,

особый контроль для призывников и военнообязанных,

комендантский час,

запрет на торговлю алкоголем и оружием.

Военное положение - основные запреты и ограничения

Ранее сообщалось, что Зеленский обїявил о приостановке любой деятельности ряда политических партий на время военного положения в стране. Кроме того, президент рассказал о серьезных изменениях в экономике.