Укр

Зеленский продлил срок военного положения: что это значит

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Владимир Зеленский Новость обновлена 20 марта 2022, 17:17
Владимир Зеленский

Военное положение в стране действует с первого дня войны.

В воскресенье, 20 марта, на 25-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения.

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Этим законом продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток — до 25 апреля. 15 марта Рада утвердила соответствующий указ главы государства. Добавим, что военное положение в Украине действует с первого дня войны, 24 февраля.

Напомним, что для граждан во время действия военного положения вводятся ряд запретов и ограничений, в частности

  • особые режимы въезда-выезда,
  • ограничение свободы передвижения граждан и транспортных средств,
  • усиление охраны критически важных объектов,
  • особый контроль для призывников и военнообязанных,
  • комендантский час,
  • запрет на торговлю алкоголем и оружием.
Военное положение - основные запреты и ограничения
Военное положение - основные запреты и ограничения

Ранее сообщалось, что Зеленский обїявил о приостановке любой деятельности ряда политических партий на время военного положения в стране. Кроме того, президент рассказал о серьезных изменениях в экономике.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Зеленский #Война с Россией
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