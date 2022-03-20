Зеленский продлил срок военного положения: что это значит
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Военное положение в стране действует с первого дня войны.
В воскресенье, 20 марта, на 25-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения.
Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.
Этим законом продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток — до 25 апреля. 15 марта Рада утвердила соответствующий указ главы государства. Добавим, что военное положение в Украине действует с первого дня войны, 24 февраля.
Напомним, что для граждан во время действия военного положения вводятся ряд запретов и ограничений, в частности
- особые режимы въезда-выезда,
- ограничение свободы передвижения граждан и транспортных средств,
- усиление охраны критически важных объектов,
- особый контроль для призывников и военнообязанных,
- комендантский час,
- запрет на торговлю алкоголем и оружием.
Ранее сообщалось, что Зеленский обїявил о приостановке любой деятельности ряда политических партий на время военного положения в стране. Кроме того, президент рассказал о серьезных изменениях в экономике.
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