Призыв украинцев на срочную службу отменен: подробности решения Рады

Законпроект поддержали 318 депутатов

Верховная Рада Украины приняла закон об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельность призывных комиссий. Согласно ему, во время военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.

Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Как отмечается, законопроект №8109 в целом был поддержан во вторник, 18 октября, 318-ю голосами нардепов. Проект Закона был разработан в связи с необходимостью нормирования особенностей проведения призыва граждан на срочную военную службу и организации работы призывных комиссий во время действия военного положения.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" дополнен новой статьей 18-1, которой определяется, что во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится. К тому же, призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов:

организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятие на военный учет военнообязанных или исключение из военного учета;

направление призывников, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене осеннего призыва в 2022 году. Таким образом, призывная кампания в октябре-декабре не будет проводиться.