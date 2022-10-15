Мобилизация в Украине продолжается: что будет с осенним призывом и кого будут забирать в армию

Стать на оборону государства должны быть готовы все граждане Украины

В Украине из-за агрессии россии продолжается военное положение, объявленное в день полномасштабного вторжения, а с ним и всеобщая мобилизация. Кроме того, из-за того, что в рф объявили частичные мобилизационные меры, каждому украинцу следует быть готовым встать на оборону своей Родины. В то же время, усиленный набор на службу пока в стране не внедряют.

Как пишет издание 24 канал, украинский президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв, запланированный на октябрь 2022 года. Кроме того, министр обороны Алексей Резников подтвердил слова гаранта, отметив, что ВСУ не нуждается в дополнительной мобилизации.

В то же время, стоит отметить, что специалисты некоторых специальностей все же могут быть призваны к службе в армии. Речь идет об операторах БпЛА, айтовцах, связях, артиллеристах и т.д.

Добавим, что, согласно указу Зеленского, в Вооруженные силы мобилизовали немало людей, поэтому в Украине призыв на срочную военную службу в октябре – декабре был отменен. Пункты о демобилизации, запланированной в октябре-декабре, дополнили изменениями. Отмечается, что она будет производиться не ранее объявления в установленном порядке.

Следует напомнить, что в Украине еще одну категорию мужчин могут освободить от военной службы.

Также "Телеграф" сообщал, в каких случаях военнообязанное лицо может отказаться от повестки.