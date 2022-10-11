Мобилизация продолжается: в каких случаях военнообязанный может отказаться от повестки

Отсчет новых 90 суток военного положения начался утром 23 августа

В стране из-за военного положения, которое было объявлено в связи с военной агрессией россии включительно по 21 ноября, продолжаются и мобилизационные мероприятия, в рамках которых граждан призывного возраста (до 60 лет) призывают присоединиться к обороне государства в рядах различных военных формирований. Если военнообязанное лицо самостоятельно не обращается к военкоматам, ему могут вручить повестку. "Телеграф" решил более подробно разобраться, существуют ли случаи, в которых украинец имеет право отказаться от вручения документа с призывом на службу.

Согласно действующему законодательству, если вручение повестки состоялось по надлежащей процедуре без нарушений, то отказаться от нее нельзя. В то же время существуют и некоторые исключения:

В документе неправильно указана ваша фамилия, имя или отчество. По вашему мнению, эта повестка может быть адресована другому человеку.

Повестку вручил человек, не имеющий соответствующих полномочий;

На документе отсутствует печать или подпись военного комиссара.

Следует отметить, что в Украине за игнорирование повестки, за получение которой вы поставили свою подпись, предусматривается ответственность.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине еще одну категорию мужчин от 18 до 60 лет могут освободить от военной службы — кого это касается.

Также напомним, законна ли повестка, которую прислали по почте.