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Мобилизация продолжается: в каких случаях военнообязанный может отказаться от повестки

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В Украине продолжают мобилизационные мероприятия из-за военной агрессии Новость обновлена 11 октября 2022, 14:25
В Украине продолжают мобилизационные мероприятия из-за военной агрессии

Отсчет новых 90 суток военного положения начался утром 23 августа

В стране из-за военного положения, которое было объявлено в связи с военной агрессией россии включительно по 21 ноября, продолжаются и мобилизационные мероприятия, в рамках которых граждан призывного возраста (до 60 лет) призывают присоединиться к обороне государства в рядах различных военных формирований. Если военнообязанное лицо самостоятельно не обращается к военкоматам, ему могут вручить повестку. "Телеграф" решил более подробно разобраться, существуют ли случаи, в которых украинец имеет право отказаться от вручения документа с призывом на службу.

Согласно действующему законодательству, если вручение повестки состоялось по надлежащей процедуре без нарушений, то отказаться от нее нельзя. В то же время существуют и некоторые исключения:

  • В документе неправильно указана ваша фамилия, имя или отчество. По вашему мнению, эта повестка может быть адресована другому человеку.
  • Повестку вручил человек, не имеющий соответствующих полномочий;
  • На документе отсутствует печать или подпись военного комиссара.

Следует отметить, что в Украине за игнорирование повестки, за получение которой вы поставили свою подпись, предусматривается ответственность.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине еще одну категорию мужчин от 18 до 60 лет могут освободить от военной службы — кого это касается.

Также напомним, законна ли повестка, которую прислали по почте.

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#Украина #Военный призыв #Военное положение в Украине #Повестка в армию