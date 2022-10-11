Мобілізація триває: в яких випадках військовозобов`язаний може відмовитися від повістки

Відлік нових 90 діб воєнного стану розпочався уранці23 серпня

В країні через воєнний стан, який був оголошений у зв'язку з військовою агресією росії включно по 21 листопада, тривають й мобілізаційні заходи, в рамках яких громадян призовного віку (до 60 років) закликають долучитися до оборони держави у лавах різних військових формувань. Якщо військовозобов'язана особа самостійно не звертається до військкоматів, їй можуть вручити повістку. "Телеграф" вирішив детальніше розібратися, чи існують випадки, в яких українець має право відмовитися від вручення документа із закликом на службу.

Згідно з чинним законодавством, якщо вручення повістки відбулося за належною процедурою без порушень, то відмовитися від неї не можна. Водночас існують й певні винятки:

У документі неправильно вказане ваше прізвище, ім'я чи по батькові. На вашу думку ця повістка може бути адресована іншій людині.

Повістку вручила людина, яка не має відповідних повноважень;

На документі відсутні печатка або підпис військового комісара.

Варто наголосити, що в Україні за ігнорування повістки, за отримання якої ви поставили свій підпис, передбачається відповідальність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні ще одну категорію чоловіків від 18 до 60 років можуть звільнити від військової служби — кого це стосується.

Також нагадаємо, чи законною є повістка, яку прислали по пошті.