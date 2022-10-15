Мобілізація в Україні триває: що буде з осіннім призовом та кого забиратимуть до армії

Стати на оборону держави повинні бути готові всі українські громадяни

В Україні через військову агресію росії триває воєнний стан, оголошений у день повномасштабного вторгнення, а з ним і загальна мобілізація. Крім того, через те, що у рф оголосили часткові мобілізаційні заходи, кожному українцю слід бути готовим стати на оборону своєї Батьківщини. Водночас посилений набір на службу поки в країні не впроваджують.

Як пише видання 24 канал, український президент Володимир Зеленський скасував осінній призов, запланований на жовтень 2022 року. Крім того, міністр оборони Олексій Резніков підтвердив слова гаранта, наголосивши, що ЗСУ не потребує додаткової мобілізації.

Водночас варто відзначити, що фахівці деяких спеціальностей все ж можуть бути закликані до служби у армії. Мова йде про операторів БпЛА, айтівців, зв'язків, артилеристів тощо.

Додамо, що, згідно з указом Зеленського, до Збройних сил мобілізували чимало людей, тож в Україні призов на строкову військову службу у жовтні – грудні було скасовано. Пункти про демобілізацію, заплановану у жовтні-грудні, доповнили змінами. Зазначається, що вона проводитиметься не раніше оголошення в установленому порядку.

Варто нагадати, що в Україні ще одну категорію чоловіків можуть звільнити від військової служби.

Також "Телеграф" повідомляв, в яких випадках військовозобов'язана особа може відмовитися від повістки.