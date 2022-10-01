Осенний призыв в Украине отменен: как это влияет на мобилизацию

Весной президент уже откладывал демобилизацию

В этом году президент Украины Владимир Зеленский решил отменить осенний призыв в армию и отложил осеннюю демобилизацию военнослужащих. То есть призывная кампания в октябре-декабре проводиться не будет.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины в указе №678/2022. Как отмечается, Зеленский также отложил увольнение в запас военнослужащих на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

"Военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в октябре – декабре 2022 года, однако это произойдет "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации", – говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу дня опубликования, то есть уже с пятницы, 30 сентября. Кроме того, ранее Зеленский отменил весенний призыв на срочную службу в армию и отложил весеннюю демобилизацию. Впрочем, общая мобилизация в Украине продолжается, пока она продлена вместе с военным положением до 21 ноября.

Как сообщал "Телеграф" ранее, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович анонсировал призыв на военную службу некоторых категорий студентов — при определенных условиях их могут мобилизовать уже сейчас.