Зеленський продовжив термін воєнного стану: що це означає

Військовий стан країни діє з першого дня війни.

У неділю, 20 березня, на 25-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

Цим законом продовжено термін дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року терміном на 30 діб — до 25 квітня. 15 березня Рада затвердила відповідний указ глави держави. Додамо, що воєнний стан в Україні діє з першого дня війни, 24 лютого.

Нагадаємо, що для громадян під час дії воєнного стану запроваджується низка заборон та обмежень, зокрема

спеціальні режими в’їзду-виїзду,

обмеження свободи пересування громадян та транспортних засобів,

посилення охорони критично важливих об’єктів,

особливий контроль для призовників та військовозобов’язаних,

комендантська година,

заборона на торгівлю алкоголем та зброєю.

Військовий стан — основні заборони та обмеження

Раніше повідомлялося, що Зеленський заявив про призупинення будь-якої діяльності низки політичних партій на час воєнного стану в країні. Крім того, президент розповів про серйозні зміни в економіці.