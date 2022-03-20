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Зеленський продовжив термін воєнного стану: що це означає

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 20 березня 2022, 17:17
Володимир Зеленський

Військовий стан країни діє з першого дня війни.

У неділю, 20 березня, на 25-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

Цим законом продовжено термін дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року терміном на 30 діб — до 25 квітня. 15 березня Рада затвердила відповідний указ глави держави. Додамо, що воєнний стан в Україні діє з першого дня війни, 24 лютого.

Нагадаємо, що для громадян під час дії воєнного стану запроваджується низка заборон та обмежень, зокрема

  • спеціальні режими в’їзду-виїзду,
  • обмеження свободи пересування громадян та транспортних засобів,
  • посилення охорони критично важливих об’єктів,
  • особливий контроль для призовників та військовозобов’язаних,
  • комендантська година,
  • заборона на торгівлю алкоголем та зброєю.
Військовий стан — основні заборони та обмеження
Військовий стан — основні заборони та обмеження

Раніше повідомлялося, що Зеленський заявив про призупинення будь-якої діяльності низки політичних партій на час воєнного стану в країні. Крім того, президент розповів про серйозні зміни в економіці.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський #Війна з Росією
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