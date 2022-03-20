Зеленський продовжив термін воєнного стану: що це означає
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Військовий стан країни діє з першого дня війни.
У неділю, 20 березня, на 25-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану.
Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.
Цим законом продовжено термін дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року терміном на 30 діб — до 25 квітня. 15 березня Рада затвердила відповідний указ глави держави. Додамо, що воєнний стан в Україні діє з першого дня війни, 24 лютого.
Нагадаємо, що для громадян під час дії воєнного стану запроваджується низка заборон та обмежень, зокрема
- спеціальні режими в’їзду-виїзду,
- обмеження свободи пересування громадян та транспортних засобів,
- посилення охорони критично важливих об’єктів,
- особливий контроль для призовників та військовозобов’язаних,
- комендантська година,
- заборона на торгівлю алкоголем та зброєю.
Раніше повідомлялося, що Зеленський заявив про призупинення будь-якої діяльності низки політичних партій на час воєнного стану в країні. Крім того, президент розповів про серйозні зміни в економіці.
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