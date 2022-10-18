Призов українців на строкову службу скасовано: подробиці рішення Ради

Законпроект підтримали 318 депутатів

Верховна Рада України ухвалила закон про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призовних комісій. Згідно з ним, під час військового стану призов на строкову військову службу не проводиться.

Про це повідомив народний депутат Верховної Ради від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. Як зазначається, законопроект №8109 в цілому було підтримано у вівторок, 18 жовтня, 318 голосами нардепів. Проект Закону було розроблено у зв’язку із необхідністю унормування особливостей проведення призову громадян на строкову військову службу та організації роботи призовних комісій під час дії воєнного стану.

Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" доповнено новою статтею 18-1, якою визначається, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. До того ж призовні комісії створюються для розгляду питань:

організації і проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку;

направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо скасування осіннього призову в 2022 році. Таким чином призивна кампанія в жовтні-грудні не проводитиметься.