Без чоловіка і дітей, але з "коханим": що відомо про особисте життя загиблої зірки "Дизель Шоу" Марини Поплавської

Артистка була закохана в останні роки свого життя

Українська актриса та зірка гумористичного проєкту "Дизель Шоу" Марина Поплавська мала кохану людину. Артистка, яка загинула у ДТП 20 жовтня 2018 року, ніколи не була заміжня і не мала власних дітей, але була закохана.

Марина Поплавська народилася 9 березня 1970 року у Новограді-Волинському (нині Звягель) на Житомирщині. Закінчила філологічний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю "українська мова та література" та понад 20 років пропрацювала вчителем української мови та літератури у житомирських школах № 26 та № 33.

У 1993 році майбутня зірка приєдналася до команди КВК "Дівчата з Житомира". З 2015 року Поплавська стала однією із провідних акторок "Дизель Шоу".

Що відомо про "коханого" Марини Поплавської

Особисте життя Марини Поплавської залишалося закритим для широкої публіки. Відомо, що вона не була заміжня і не мала дітей. Актриса воліла не обговорювати свої стосунки публічно, хоча одного разу згадала, що "кохає і кохана" — ніколи більше не розкриваючи подробиць.

Поплавська з колегою з "Дизель Шоу" Євгеном Сморигіним

"Коли даєш дуже відверте інтерв'ю, то завжди потрібно називати імена близьких, друзів, коханих. Вказувати їх професії та захоплення. Це нормально, якщо ти публічно "засвітився", тоді, звісно, ​​не відкрутитись. Єдине, чим можу поділитися з високоповажною публікою: мій коханий – солідна шановна людина і проживає не в Україні", — розповіла Марина Францівна в інтерв’ю Viva!.

Найбільше любила актриса сцену, глядачів та викладання. За словами Поплавської, вона з дитинства мріяла бути вчителем: "Нинішній вчитель — сучасна людина, що добре знається на неймовірній кількості гаджетів, культурі, музиці, кіно; він вміє і смішну історію "в тему" розповісти, і пожартувати тонко, м’яко, вдало".

Марина Францівна поєднувала роботу вчителя та артистки

Крім того, Марині Францівні подобався футбол. "Люблю дивитися світові та європейські чемпіонати. Дуже активно вболівала за наших на "Євро-2012". Не думала, що так може захоплювати!", — якось поділилася зірка.

Загибель Марини Поплавської

Артистка загинула в автокатастрофі 20 жовтня 2018 року на Житомирській трасі, коли колектив "Дизель Шоу" повертався до Києва після гастролей. Актрису поховали на Корбутівському цвинтарі на Центральній Алеї у Житомирі. "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Марини Поплавської.