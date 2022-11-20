Мобілізація триває: які причини вважаються поважними для неявки на порядку денному

В Україні скоротили список поважних причин для неприбуття або несвоєчасного прибуття до ТЦК та СП на порядку денному

Через повномасштабне вторгнення армії росії на територію України в нашій країні почала діяти загальна мобілізація. Днями Верховна Рада продовжила термін дії військового стану та загальної мобілізації. У зв’язку з цим багатьом українцям продовжують надходити повістки, за неявку за якими, згідно з українським законодавством, загрожує покарання. Однак існує низка поважних причин для неявки на порядку денному.

Зазначимо, що з вересня 2022 року в Україні змінився список поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до ТЦК та СП для призову на збори. Згідно з новими змінами, їх кількість скоротилася до п’яти.

Поважні причини для неявки по повістці

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (дружиною), дитиною, а також батьками своїми або дружини (дружина), які проживають разом з військовозобов’язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення щодо військовозобов’язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, що виникла під час призову на збори і стала на заваді своєчасному прибуттю;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Які види покарань бувають за ухилення від повістки

Відповідно до статті 210 Кодексу про адміністративні правопорушення адміністративна відповідальність може бути у вигляді накладеного штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів.

За статтею 335 Кримінального кодексу України винна особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності – обмеження волі на строк до 3 років.

Стаття 336 Кримінального кодексу України - ухилення від призову карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовому необхідно взяти із собою на фронт.

Також ми повідомляли, чи можуть мобілізувати українців у телефонному режимі.