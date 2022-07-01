Мобілізація триває: що військовому варто взяти із собою на фронт

Слід бути уважним, щоб не брати занадто багато — це лише сповільнить пересування бійця.

В Україні до кінця літа продовжено процес загальної мобілізації, пов’язаний із повномасштабним вторгненням росії в Україну. На фронт регулярно йдуть найкращі сини та дочки нашої країни, захищаючи Батьківщину ціною свого здоров’я та життя. Щоб вони вціліли, потрібна хороша підготовка, а також певний набір речей, який може допомогти вижити в критичній ситуації.

Детально про те, що військовослужбовцю можна взяти із собою, вирушаючи на фронт, розписали представники навчальної платформи для резервістів "Яблуня". Цей ресурс спеціально створений для тих, хто ще не призваний, але може потрапити до переліку отримувачів повістки із військкомату.

Загалом перелік речей, які знадобляться військовому, можна вмістити у конкретний п’ять категорій. Це одяг, взуття, їжа, спорядження та різна електроніка.

Одяг і взуття

Перші два пункти ми об’єднаємо для більшої зручності. Частину з цього мають забезпечити в армії, проте краще знати, які елементи військового гардеробу можуть знадобитися бійцю. Отже, в ідеалі боєць повинен мати з собою два комплекти форми, ремінь для штанів, флісовий одяг (два светри та штани), два комплекти термобілизни, шкарпетки (мінімум шість пар), зручну та натуральну білизну, футболки (плюс футболки з довгим рукавом), зручне та міцне взуття, змінне взуття (гумові тапки для душу та побуту), робочі, а також стрілецькі/тактичні, рукавички, балаклаву, панамку та легкий баф. Для холодної пори року в комплект ще йдуть теплі рукавички та флісова шапка.

Спорядження

Ситуація на фронті здатна змінюватися щомиті — і не лише через атаки ворога чи перегрупування вашого підрозділу. Багато в чому на події впливає побут та погодні умови. Тому різного спорядження багато не буває. Подбайте про наявність у себе дощовика, спальника (і вкладення в нього), каремата, підстилки для сидіння, ліхтарика (в ідеалі буде добре ще мати і налобний), ножа для побутових цілей (мультул), карабіна, запасних шнурків для взуття, пакетів для сміття, мотузки, фільтра для очищення води, фляги з водою (або гідропаку), рушники, набору посуду (туристичного чи військового), тактичних окулярів.

Все це, звичайно, потрібно буде кудись помістити. Пам’ятайте, що в ідеалі у військового має бути штурмовий (тактичний) рюкзак місткістю 30-40 літрів. Однак і великий туристичний на 80-100 літрів теж знадобиться.

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Електроніка

Спеціалізовану техніку ви навряд чи зможете відшукати, адже нею забезпечують ЗСУ, але годинник, кнопковий телефон з гарною батареєю і зарядне до нього, а також додатковий шнур для зарядки і павербанк зайвими не будуть.

Крім цього буде добре мати під рукою сірники або запальничку, скотч (плюс армований скотч також). Не можна також забувати про своєрідну "косметичку" — кілька пачок серветок і хоча б найпростіший "Дитячий" крем для рук. Ну і, звичайно ж, важливим елементом військового спорядження є медична аптечка.

Додамо, що важливо мати при собі аварійний лист. На ньому мають бути зазначені дані військового, номер телефону близької людини (а краще двох), група крові, ймовірні алергії чи захворювання. Обклейте такий документ скотчем, щоб він не пошкодився від води. Плюс не забувайте про документи, гроші або банківську картку, а також блокнот і ручку. Як не дивно, на фронті часто є про що написати і кому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть призовники отримати "відстрочку" від мобілізації, якщо мають довідку із приватної клініки.

Також ми писали про особливості мобілізації на фронт жінок. Через російську пропаганду багато хто вважає, що українок масово вербують на війну, але це не так.