Мобілізація жінок: влада розвінчала головні фейки про призов українок

Роспропаганда розповідає багато неправди щодо служби жінок у ЗСУ

В Україні до кінця серпня продовжується дія загальної мобілізації, в рамках якої на службу можуть бути призвані як чоловіки, так і жінки. Однак у випадку останніх є важливий нюанс — вони в армію йдуть винятково за контрактом і лише з власної волі, а не згідно із вимогами законодавства.

Через російську пропаганду в нашому інформпросторі з’явилося чимало фейкових даних про службу жінок у лавах ЗСУ. Тому сьогодні "Телеграф", посилаючись на Центр протидії дезінформації при РНБО, розповість, чому можна вірити, а чому — ні варто.

Жінок забирають на війну?

Ні. Жінки можуть піти служити до армії під час дії військового стану, якщо укладуть відповідний контракт із Збройними Силами України. До того ж, це є суто добровільним рішенням. Усі українки, які зараз перебувають на службі (а їх понад 30 тисяч), є добровольцями або військовими, які підписали контракт.

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Якщо візьмуть на облік, відправлять на фронт?

І знову ні. Взяття жінок на військовий облік офіційно стартує з 1 жовтня 2022 року. Однак, навіть це не робить українок повноцінними військовослужбовцями. А ось статус військовозобов’язаних вони набувають, одразу ж "йдучи" в запас певного військового формування. Додамо, що таке розпорядження стосується далеко не всіх жінок, а лише ті, хто має професію чи спеціальність, визначені спеціальним наказом Міноборони.

Перелік спеціальностей, представниці яких мають стати на військовий облік

Жінок із дітьми теж заберуть до армії?

Жінки, які мають неповнолітніх дітей, не можуть бути мобілізовані для проходження військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках жінкам можуть заборонити перетинати державний кордон під час війни.

Також ми писали про те, як має відбуватися процес становлення українок на військовий облік.