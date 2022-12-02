Правительство изменило сроки пребывания некоторых категорий мужчин за границей

Раньше находиться за границей можно было не дольше 45 дней

В Украине сроки общей мобилизации, а заодно и военного положения продлили до февраля. Это означает, что запрет на выезд украинских мужчин за пределы страны будет продолжаться и дальше, однако существуют некоторые случаи.

Как пишет издание "24 канал", правительство приняло решение внести определенные изменения в правила пересечения госграницы, в рамках которых изменились сроки крайнего пребывания мужчин за пределами Украины. Теперь мужчины, являющиеся водителями-волонтерами, имеют возможность находиться за границей до 60 календарных дней.

"Если водитель нарушит это правило, ему могут приостановить доступ к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности на три месяца", — говорится в тексте объяснения.

Кто, кроме водителей, может уехать во время военного положения

В рамках общей мобилизации мужчины призывного возраста, а именно от 18 до 60 лет, не имеют права уезжать из страны, но правительство предусмотрело несколько исключений. В частности, граждане, исключенные из военного учета, могут получить разрешение.

Кроме того, пересечь государственную границу могут представители авиационной отрасли, государственные инспекторы по авиационному надзору, лица, уполномоченные на проведение проверок Госавиаслужбы, а также работники Государственного авиационного предприятия "Украина".

Ранее "Телеграф" объяснял, можно ли уехать из Украины мужчинам, имеющим "белый билет".

Также напомним, как водителям, имеющим целью выезд в другую страну, получить разрешение на пересечение государственной границы.