Виїхати до ЄС без закордонного паспорта: кому з українців можна і до яких країн

Деякі категорії громадян можуть виїхати до ЄС за внутрішнім паспортом

В Україні триває повномасштабна війна, розв’язана росією. У зв’язку з цим багато громадян не перестає хвилювати питання виїзду за кордон.

Зазначимо, що в перші місяці вторгнення українців, які біжать від війни до країн Європи, пускали за внутрішнім паспортом. Проте зараз список осіб, які можуть потрапити до ЄС без закордонного паспорта, звузився.

Кого зараз можуть пропустити на кордоні з внутрішнім паспортом

Як зазначається на офіційній сторінці Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у Facebook, виїзд до ЄС з паспортом громадянина України можливий для таких осіб: жінок, дітей та інвалідів, які евакуюються з районів, де йдуть бойові дії.

Водночас у прес-службі відомства наголосили, що виїзд до країн ЄС за внутрішнім паспортом можливий у межуючі з нашою карїною державами.

"У силу гуманітарних обставин та раніше досягнутих домовленостей із суміжними країнами виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму військового стану здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Також прикордонники рекомендують українцям перед виїздом звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, до якої планується поїздка, з метою уточнення чи достатньо для в’їзду в ту чи іншу країну цього документа.

При цьому, за словами деяких українців у коментарях до посту ДПСУ, до Польщі, Болгарії та Румунії зараз пропускають лише з біометричними паспортами чи візами у звичайних закордонних паспортах. Це пов’язано з тим, що в Україні та закордонних консульствах відновлено оформлення закордонних паспортів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ДПСУ назвали ще одну категорію громадян, яка може виїхати з України.

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