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Выехать за границу Украины без важного документа: юрист рассказала, возможно ли это

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Выезд за границу Украины
Выезд за границу Украины. Фото DPSUkraine

Юрист дала ответ, можно ли выехать за границу по свидетельству о рождении

Планируя выезд за границу Украины необходимо позаботиться о наличии всех необходимых документов. Однако у некоторых людей, чьи дома, к примеру, были разрушены, может сейчас не быть паспорта. Юрист рассказала, могут ли взрослые граждане выехать за пределы страны без этого документа, по свидетельству о рождении.

Согласно Правилам пересечения госграницы гражданами Украины пропуск через границу осуществляется на основании паспортных документов. На время военного положения украинцам предоставляется возможность уехать в другую страну по внутреннему паспорту. Однако выехать без паспорта, но основании свидетельства о рождении, нет. Об этом изданию РБК-Украина рассказала адвокат, старший юрист Адвокатского объединения "Expatpro" Екатерина Затулко.

"В случае потери или повреждения как внутреннего паспорта, так и заграничного, нужно обратиться за оформлением новых паспортов и только после их получения выезжать с территории Украины", – объяснила юрист.

Что касается детей (до 16 лет), то, по словам Затулко, для них выезд на основании свидетельства о рождении при отсутствии паспорта возможен. Детям старше 16 лет для выезда за границу будет необходим внутренний или загранпаспорт.

Юрист подчеркнула, что данные правила касаются нашей страны. Для пересечения границ в других странах их правила необходимо проверять перед выездом, поскольку они могут отличаться.

Напомним, что ранее в Госпограслужбе Украины назвали еще одну категорию мужчин, которая может выезжать за пределы нашей страны во время действия военного положения.

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#Украина #Паспорт #Документы #Выезд за границу