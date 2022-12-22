Некоторые мужчины смогут уехать из Украины во время войны – кто в списке исключений

Военное положение и запрет на выезд продлится до конца февраля

На момент действия военного положения и общей мобилизации в Украине некоторым категориям мужчин, несмотря на общий запрет, все же могут разрешить уезжать из страны.

Как сообщает издание "Обозреватель", список категорий военнообязанных мужчин, которые сейчас могут получить разрешение на пересечение государственной границы, достаточно широк. Одной из таких категорий есть лица с инвалидностью. Однако для выезда из страны им необходимо предоставить удостоверение, подтверждающее этот статус.

Кто еще имеет право на выезд

Выезжать могут те, кто имеет жену с инвалидностью и сопровождает ее для выезда за пределы Украины – но нужно свидетельство о браке и документы об инвалидности.

Могут уехать лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их для выезда за пределы Украины. Те, кто осуществляет постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождает их для выезда за пределы Украины.

Кроме того, могут выезжать родители, опекуны, попечители, приемные родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Также родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

Разрешен выезд и тем людям, которым по медицинским показателям требуется постоянный уход. Также могут выезжать попечители лиц с инвалидностью.

Можно выезжать волонтерам и работникам транспорта, водителям, перевозящим медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи. Кроме того, водителям транспортных средств компаний занимающихся международными перевозками грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

За границу можно ехать для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов. Может выезжать также авиационный персонал — в командировку или обучение.

Кроме того, пересечь границу могут спортсмены, входящие в состав национальных сборных команд Украины. Также разрешают выезжать тренерам спортивных клубов и специалистам смежных специальностей. Могут уезжать и труженики культуры, если они получили соответствующее разрешение Минкульта.

Ранее Телеграф детально объяснял, почему некоторым мужчинам могут запретить выезд из Украины на границе.

Также напомним, кто из украинцев во время действия военного положения может вывезти ребенка за границу, какие документы для этого нужны.