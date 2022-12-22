Деякі чоловіки зможуть виїхати з України під час війни - хто у списку винятків

Воєнний стан і заборона на виїзд триватиме до кінця лютого

На момент дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні деяким категоріям чоловіків, попри загальну заборону, все ж можуть дозволити виїжджати з країни.

Як повідомляє видання "Обозреватель", список категорій військовозобов'язаних чоловіків, які зараз можуть отримати дозвіл на перетин державного кордону, є досить широким. Однією з таких категорій є особи з інвалідністю. Однак, для виїзду з країни їм необхідно надати посвідчення, яке підтвердить цей статус.

Хто ще має право на виїзд

Виїжджати також можуть ті, хто має дружину з інвалідністю і супроводжує її для виїзду за межі України – але потрібно свідоцтво про шлюб і документи про інвалідність.

Можуть виїхати особи, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю I або II групи та супроводжують їх для виїзду за межі України. Ті, хто здійснює постійний догляд за особами з інвалідністю I або II групи та супроводжує їх для виїзду за межі України.

Крім того, можуть виїжджати батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Також — батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I або II групи.

Дозволено виїзд і тим людям, яким за медичними показниками потрібен постійний догляд. Також можуть виїжджати опікуни осіб з інвалідністю.

Можна виїжджати волонтерам і працівникам транспорту, водіям, що перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги. Крім того, водіям транспортних засобів компаній, що займаються міжнародними перевезеннями вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

За кордон можна їхати для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден. Може виїжджати також авіаційний персонал — у відрядження або на навчання.

Крім того, перетинати кордон можуть спортсмени, які входять до складу національних збірних команд України. Також дозволяють виїжджати тренерам спортивних клубів і фахівцям суміжних спеціальностей. Можуть виїжджати і трудівники культури — якщо вони отримали відповідний дозвіл Мінкульту.

Раніше "Телеграф" детально пояснював, чому деяким чоловікам можуть заборонити виїзд з України на кордоні.

Також нагадаємо, хто з українців під час дії воєнного стану може вивезти дитину за кордон — які документи для цього потрібні.