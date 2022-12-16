Потрібні різні документи: хто і на яких умовах може вивезти дитину за кордон із України

У країні перебування дитини потрібно поставити на облік

Через російську агресію проти України багато родин з дітьми змушені були виїхати з країни. Йдеться не лише про сусідні країни, а й про програми евакуації за океан. Кількість тих, хто вимушено виїхав за кордон у пошуках безпечного місця, перевищує шість мільйонів українців.

Українська Гельсінська спілка з прав людини нагадує, що неповнолітні, які досягли віку 16 років, можуть виїхати за кордон самостійно. Тих дітей, яким ще немає 16 вивести можуть лише за згодою батьків чи опікунів та у їхньому супроводі або у супроводі уповноважених осіб.

Якщо щастить батько — можна їхати без нотаріальної згоди другого з свідоцтвом про народження.

Якщо щастить родич (брат/сестра, бабуся/дідусь, мачуха/вітчим) потрібне не лише свідоцтво про народження, а й документ, що доводить споріднений зв’язок.

Якщо щастить не родич — письмова заява одного з батьків, засвідчена органами опіки, свідоцтво про народження за відсутності паспорта українця (припустимо документ із даними про дитину, на підставі якої прикордонна служба пропустить через кордон).

Якщо чоловік, який супроводжує, дозвіл на перевезення дитини через кордон приймається з урахуванням звільнення від військової служби та мобілізації — при собі потрібно мати всі документи. Коли дитину привезли до країни, де заплановано її постійне перебування, протягом семи робочих днів неповнолітню особу потрібно поставити на тимчасовий консульський облік у представництві України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чверть українських біженців у Німеччині планують залишитися в країні назавжди. Біженцям у цій країні планують у 2023 році збільшити фінансову допомогу.