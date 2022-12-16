Нужны разные документы: кто и на каких условиях может вывезти ребенка за границу из Украины

В стране пребывания ребенка нужно поставить на учет

Из-за российской агрессии против Украины многие семьи с детьми вынужденны были выехать из страны. Речь не только про соседние страны, а и про программы эвакуации за океан. Количество вынужденно выехавших за границу в поисках безопасного места превышает шесть миллионов украинцев.

Украинский Хельсинкский союз по правам человека напоминает, что несовершеннолетние, которые достигли возраста 16 лет могут выехать за границу самостоятельно. Тех детей, которым еще нет 16 вывести могут только при согласии родителей или опекунов и в их сопровождении или в сопровождении уполномоченных лиц.

Если везет родитель — можно ехать без нотариального согласия второго родителя со свидетельством о рождении.

Если везет родственник (брат/сестра, бабашка/дедушка, мачеха/отчим) нужно не только свидетельство о рождении, но и документ, доказывающий родственную связь.

Если везет не родственник — письменное заявление одного из родителей, заверенное органами опеки, свидетельство о рождении при отсутствии паспорта украинца (допустим документ с данными про ребенка, на основании которого погранслужба пропустит через границу).

Если сопровождающий мужчина, разрешение на перевозку ребенка через границу принимается с учетом освобождения от воинской службы и мобилизации — при себе нужно иметь все документы. Когда ребенка привезли в страну, где запланировано его постоянное пребывание, в течение семи рабочих дней несовершеннолетнего нужно поставить на временный консульский учет в представительстве Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что четверть украинских беженцев в Германии планируют остаться в стране навсегда. Беженцам в этой стране планируют в 2023 году увеличить финансовую помощь.