"Сюрприз" на кордоні: юрист розповів, чому деяким чоловікам можуть відмовити у виїзді з України

Що робити після отримання відмови на виїзд із країни

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні деякі чоловіки можуть на законних підставах залишати територію країни. Однак на кордоні можуть виникнути проблеми, і громадянин може отримати відмову у виїзді. Юрист розповів, що робити в таких ситуаціях.

Нерідко у пунктах пропуску не випускають тих, хто хоче виїхати за кордон з України. Як пояснюють у Держприкордонслужбі, часто трапляються випадки, коли чоловіки підробляють документи або повідомляють помилкові причини для виїзду, щоб перетнути кордон. Але за наявності у громадянина достатніх правових підстав він має право оскаржити подібне рішення. Про це розповів юрист юридичної компанії Волхв Роман Голуб розповів виданню РБК-Україна.

"Багато в чому це залежить від наявності документів, які дозволять підтвердити право осіб на перетин кордону. Відмова у пропуску через державний кордон при виїзді з України оформляється у двох примірниках, відповідно до вимог ст. 14 Про прикордонний контроль. У разі відмови у прийнятті рішення, посадовими особами складається відповідний акт", — пояснив Голуб.

За його словами, наявність оформленої відмови дозволяє оскаржити в адміністративному порядку та/або в порядку адміністративного судочинства.

Оскарження передбачає два варіанти дій:

Подання скарги в адміністративному порядку , згідно з ЗУ "Про звернення громадян", до найвищого органу Державної прикордонної служби. Її потрібно надати протягом місяця після отримання відмови. Скаргу подають у письмовій формі. У ній вказують дані громадянина та спосіб зв’язку з ним, пункт пропуску, де було видано відмову та підстави для неї, наслідки порушення прав та додатки, що підтверджують ваше право на перетин кордону. Скаргу можуть розглядати до 45 днів.

, згідно з ЗУ "Про звернення громадян", до найвищого органу Державної прикордонної служби. Її потрібно надати протягом місяця після отримання відмови. Скаргу подають у письмовій формі. У ній вказують дані громадянина та спосіб зв’язку з ним, пункт пропуску, де було видано відмову та підстави для неї, наслідки порушення прав та додатки, що підтверджують ваше право на перетин кордону. Скаргу можуть розглядати до 45 днів. Оскарження у порядку адміністративного судочинства. Проводиться шляхом подання адміністративного позову на рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень у порядку, визначеному ст. 160 КАС України. До скарги слід додати докази, що підтверджують право на виїзд за кордон під час воєнного стану, а також копію відмови у наданні дозволу на перетин державного кордону та квитанцію про сплату судового збору.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, хто і на яких умовах може вивезти дитину за кордон.