"Сюрприз" на границе: юрист рассказал, почему некоторым мужчинам могут отказать в выезде из Украины

Что делать после получения отказа на выезд из страны

Во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине некоторые мужчины могут на законных основаниях покидать территорию страны. Однако на границе могут возникнуть проблемы, и гражданин может получить отказ в выезде. Юрист рассказал, как правильно поступать в таких ситуациях.

Нередко в пунктах пропуска не выпускают тех, кто хочет уехать за границу из Украины. Как объясняют в Госпогранслужбе, часто бывают случаи, когда мужчины подделывают документы или сообщают ложные причины для выезда, чтобы пересечь границу. Но при наличии у гражданина достаточных правовых оснований, он имеет право обжаловать подобное решение. Об этом рассказал юрист юридической компании "ВОЛХВ" Роман Голуб рассказал изданию РБК-Украина.

"Во многом это зависит от наличия документов, которые позволят подтвердить право лиц на пересечение границы. Отказ в пропуске через государственную границу при выезде из Украины оформляется в двух экземплярах, в соответствии с требованиями ст. 14 О пограничном контроле. В случае отказа в принятии решения, должностными лицами составляется соответствующий акт", — объяснил Голуб.

По его словам, наличие оформленного отказа позволяет обжаловать в административном порядке и/или в порядке административного судопроизводства.

Обжалование предусматривает два варианта действий:

Представление жалобы в административном порядке, согласно ЗУ "Об обращениях граждан", в высший орган Государственной пограничной службы. Её нужно предоставить в течение одного месяца после получения отказа. Жалобу подают в письменной форме. В ней указывают данные гражданина и способ связи с ним, пункт пропуска, где был выдан отказ и основания для него, последствия нарушения ваших прав и приложения, подтверждающие ваше право на пересечение границы. Жалобу могут рассматривать до 45 дней.

Обжалование в порядке административного судопроизводства. Проводится путем подачи административного иска на решения, действия или бездействие субъекта властных полномочий в порядке, определенном ст. 160 КАС Украины. К жалобе нужно добавить доказательства, которые подтверждают право на выезд за границу во время военного положения, а также копию отказа в предоставлении разрешения на пересечение государственной границы и квитанцию об уплате судебного сбора.

Напомним, что ранее "Телеграф" сообщал, кто и на каких условиях может вывезти ребенка за границу.