Виїхати за кордон без важливого документа: юрист розповіла, чи можливо це

Юрист дала відповідь, чи можна виїхати за кордон за свідоцтвом про народження

Плануючи виїзд за кордон України, необхідно подбати про наявність усіх необхідних документів. Однак у деяких людей, чиї будинки, наприклад, були зруйновані, може зараз не бути паспорта. Юрист розповіла, чи можуть дорослі громадяни виїхати за межі країни без цього документа за свідоцтвом про народження.

Відповідно до Правил перетину держкордону громадянами України пропуск через кордон здійснюється на підставі паспортних документів. На час воєнного стану українцям надається можливість виїхати до іншої країни за внутрішнім паспортом. Проте виїхати без паспорта, але на підставі свідоцтва про народження немає. Про це виданню РБК-Україна розповіла адвокат, старший юрист Адвокатського об’єднання "Expatpro" Катерина Затулко.

"У разі втрати або пошкодження як внутрішнього, так і закордонного паспорта, потрібно звернутися за оформленням нових паспортів і тільки після їх отримання виїжджати з території України", — пояснила юрист.

Щодо дітей (до 16 років), то, за словами Затулка, для них виїзд на підставі свідоцтва про народження за відсутності паспорта можливий. Дітям старше 16 років для виїзду за кордон буде потрібний внутрішній або закордонний паспорт.

Юрист наголосила, що ці правила стосуються нашої країни. Для перетину кордонів в інших країнах їх правила слід перевіряти перед виїздом, оскільки вони можуть відрізнятися.

Нагадаємо, що раніше у Держприкордонслужбі України назвали ще одну категорію чоловіків, яка може виїжджати за межі нашої країни під час дії воєнного стану.